Ieri prete oggi frequenta locali a luci rosse: “Ero un parroco mediocre"

Ieri celebrava la Santa Messa, oggi frequenta i locali a luci rossi. E' la storia di Luca, ex don, che ha abbandonato le vesti sacerdotali e a "Live - Non è la d'Urso" racconta perché. "Ero un prete mediocre, per questo ho preso la mia decisione".

In studio vengono mandate in onda le immagini dell'ex sacerdote in un club a luci rosse, ma sulla questione celibato per i preti Luca ha le idee chiare: "Sono fermamente convinto che i sacerdoti non si debbano sposare".