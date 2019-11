"Live - Non è la d'Urso", don Giuliano prete gay e sposato: "Dico messa ma sono stato scomunicato"

"Dopo 23 anni di sacerdozio, in ospedale ho conosciuto Paolo e ci siamo innamorati". E' la testimonianza di don Giuliano che, a "Live - Non è la d'Urso", racconta come ha incontrato suo marito. "Otto anni fa in ospedale ho ricevuto un dono". I due hanno deciso di lasciare l'Italia per trasferirsi in Spagna dove si sono sposati.

"Sono stato cacciato dalla chiesa cattolica romana", continua il suo racconto don Giuliano che è stato scomunicato un mese fa quando è ritornato a Verona. "Quello delle prete è un sacramento che non può togliere nessuno neppure il Papa - spiega il sacerdote - per questo continuo a dire messa grazie alla missione vetero-cattolica".