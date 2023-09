Ida Di Benedetto e Giuliano Urbani rapinati in casa a Napoli

L'attrice e l'ex ministro sono stati rinchiusi in una stanza del loro appartamento dai malviventi, che hanno portato via tutto quello che hanno trovato, compresi i cellulari

L'assalto è avvenuto nella serata di martedì: i banditi, dopo essere entrati in casa, hanno chiuso Ida Di Benedetto e l'ex ministro dei Beni e delle attività culturali in una stanza dell'appartamento prima di razziare tutto quello che hanno trovato, compresi i cellulari. Sia l'attrice, 78 anni, sia l'ex ministro, 86 anni, stanno bene.

L'attrice Ida Di Benedetto e il compagno, l'ex ministro Giuliano Urbani , sono stati rapinati in casa a Napoli .

Per far luce sull'episodio e per individuare i responsabili sono impegnati gli investigatori della Squadra mobile di Napoli e del commissariato di San Ferdinando.