Grottaminarda (Avellino), famiglia picchiata e derubata in casa

La donna è stata medicata all'ospedale di Ariano Irpino per una contusione a una mano e dimessa. L'incubo per la famiglia, durato sessanta minuti, si è concluso quando i banditi sono scappati con denaro contante e oggetti preziosi.

Secondo le testimonianze delle vittime, i banditi parlavano in italiano ma con forte accento dell'est europeo. Non è la prima volta che la villa viene presa di mira. Mai però, raccontano, le rapine sono state così violente.

Gli investigatori cercano eventuali affinità con la banda che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, ad Atripalda (Avellino) tenne in ostaggio due famiglie per oltre un'ora e mezza in due villette alla periferia della città. Anche in quella circostanza i derubati sono stati brutalmente picchiati.