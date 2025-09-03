Logo Tgcom24
Cronaca
A "Morning News"

Hostess morta a Vienna, le rivelazioni di un'amica: avrebbe confessato di essersi lasciata

La testimonianza a "Morning News"

03 Set 2025 - 11:44
© Da video

© Da video

"Aveva detto che si era lasciata, che era andata a vivere a Praga e che stava cercando un altro lavoro". A "Morning News" parla un'amica di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni morta a Vienna dopo essere precipitata dal terzo piano di un palazzo. Al programma di Canale 5, la donna dice che Aurora le avrebbe raccontato di aver lasciato il fidanzato, il 27enne Elio Bargione, attualmente unico indagato per la morte della ragazza".

La testimonianza

  La donna, al programma condotto da Dario Maltese e Carolina Sardelli, racconta il suo legame con Aurora: "Siamo state molto amiche, purtroppo la distanza ci ha separate quando lei ha deciso di andare a vivere con quello che era il suo attuale ragazzo ed è partita per motivi di lavoro, però ci sentivamo - ha detto -. Lei era felice di fare questa esperienza, aveva bisogno di cambiare ambiente e vita". 

"Non credo al suicidio"

  Nella sua testimonianza, l'amica di Aurora parla di alcuni lati del suo carattere: "Qualsiasi cosa succedeva lei ci diceva di non mollare, aveva una grande forza. Quindi adesso ci chiediamo come abbia potuto avere questa forza per un gesto simile questa ragazza così giovane? Ecco perché non credo al suicidio. Io so che lo amava veramente questo ragazzo, a gennaio mi aveva detto che stava male perché si era lasciata ma dal punto di vista psicologico di non aveva manifestato problemi, anche se Aurora le cose non le diceva completamente".

