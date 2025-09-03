Hostess morta a Vienna, le rivelazioni di un'amica: avrebbe confessato di essersi lasciata

La donna, al programma condotto da Dario Maltese e Carolina Sardelli, racconta il suo legame con Aurora: "Siamo state molto amiche, purtroppo la distanza ci ha separate quando lei ha deciso di andare a vivere con quello che era il suo attuale ragazzo ed è partita per motivi di lavoro, però ci sentivamo - ha detto -. Lei era felice di fare questa esperienza, aveva bisogno di cambiare ambiente e vita".