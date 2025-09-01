Hostess morta a Vienna, la mamma: "A mia figlia è stata tolta la possibilità di uscire viva da quella casa"

La mamma di Aurora si sofferma quindi su eventuali episodi di violenza, raccontando di aver notato in più occasioni segni e lividi sul corpo della figlia: "Ho provato a chiedere spiegazioni e lei cercava sempre di proteggerlo, diceva di aver sbattuto. Io non ci credevo, infatti ero molto preoccupata, angosciata, specialmente nel corso dell'ultimo anno: è stato un susseguirsi di episodi, io ero sempre più preoccupata per questa relazione".



Mentre a proposito del fidanzato di Aurora, commenta: "Sulla personalità di questo ragazzo ho potuto farmi un'idea nel corso degli anni perché ovviamente ha frequentato la mia casa. All'apparenza risulta un ragazzo educato, pacato, controllato. In lui, però, non ho mai visto spontaneità. Per quello che ho potuto capire è un calcolatore, abile nel manipolare, nel prevaricare, nel portare persone e situazioni a suo vantaggio, nel raggirare sempre le cose e non assumersi la responsabilità. E al momento opportuno vittimizzarsi, incolpare gli altri, abile nel destabilizzare. Volgarmente detto vampiro emotivo".



"Quando siamo andati noi a Vienna e lui era in ospedale aveva il telefono di Aurora con sé. Era più attento al telefonino che a tutto il resto", aggiunge ancora, sospettando che al momento dell'incidente Aurora non avesse il cellulare con sé.



Infine, Giada Cucina esclude che la figlia facesse uso di droghe, testimonianza che trova riscontro nei risultati dagli esami tossicologici: "Non penso proprio che avesse problemi di droga, anche perché non avrebbe nemmeno potuto lavorare come assistente di volo".