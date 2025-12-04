Homeschooling in crescita, la storia di Erika: "Ho deciso di non mandare i miei figli a scuola"

Secondo Di Martino, a spingere molte famiglie verso questa direzione è innanzitutto il desiderio di offrire ai figli un percorso più dinamico e aderente al mondo contemporaneo. "L’idea è garantire un apprendimento libero e davvero al passo con i tempi", spiega, sottolineando come diversi genitori avvertano il bisogno di personalizzare l'istruzione.