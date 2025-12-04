Homeschooling in crescita, la storia di Erika: "Ho deciso di non mandare i miei figli a scuola"

A "Mattino Cinque" parla una madre che ha optato per l'istruzione domestica
© Da video
Cresce in modo significativo il numero delle famiglie che scelgono l’educazione parentale: in pochi anni gli studenti in homeschooling sono passati da circa 5.000 a oltre 16.000. Tra i genitori che hanno scelto questa strada c’è Erika Di Martino, madre di cinque figli, ospite a "Mattino Cinque" per raccontare la sua esperienza.
Secondo Di Martino, a spingere molte famiglie verso questa direzione è innanzitutto il desiderio di offrire ai figli un percorso più dinamico e aderente al mondo contemporaneo. "L’idea è garantire un apprendimento libero e davvero al passo con i tempi", spiega, sottolineando come diversi genitori avvertano il bisogno di personalizzare l'istruzione.
Un punto critico, per lei, riguarda soprattutto il sistema scolastico tradizionale, giudicato poco aggiornato: "Purtroppo i programmi restano ancorati al passato. Spesso non si va oltre la seconda guerra mondiale e manca quasi del tutto uno sguardo sull’attualità. Questo genera una distanza evidente tra scuola e società".
La donna ci tiene anche a smentire uno dei pregiudizi più diffusi: quello dell’isolamento sociale. "Quando l’istruzione parentale è organizzata in modo serio, i bambini hanno moltissime occasioni di interazione: gruppi di studio, sport, laboratori, uscite didattiche. La libertà educativa non coincide con la solitudine, anzi".