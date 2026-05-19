Hantavirus, turista britannica in quarantena a Milano negativa al test

È risultata negativa al test per l'hantavirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo Klm su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla Regione Lombadia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'Ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che, allo stesso modo, è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.