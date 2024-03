Esercito, Guido Crosetto: "Leva obbligatoria? Assolutamente no"

Esercito Italiano

Il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde a una domanda sulla possibilità del ripristino della leva obbligatoria in Italia al programma di Rete 4: "Assolutamente no, non per motivi militari. Abbiamo bisogno di forze armate sempre più specializzate e di persone che ci credano veramente. Fare il militare non è come fare un qualsiasi altro lavoro. Ci sono delle regole chiare, dei rischi e altre cose che noi civili non capiamo e che ne fanno una peculiarità delle forze armate".

E sulla guerra tra Russia e Ucraina il ministro della Difesa aggiunge: "L'Italia non sarebbe riuscita a difendersi da sola da un attacco come quello subito dall'Ucraina, è quello che penso veramente. Per difenderci abbiamo bisogno di investire nelle forze armate ma anche di consolidare le alleanze, questo perché da soli non facciamo abbastanza paura. Viviamo tempi nei quali le alleanze diventano indispensabili.

E ancora: "Ci vorranno decenni per costruire delle forze armate europee, per questo dobbiamo dare modo a forze armate diverse di cooperare tra loro, lo stiamo facendo da anni addestrandoci con francesi, tedeschi e spagnoli, e facendo dialogare i nostri mezzi con i loro anche se molto diversi".