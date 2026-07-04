Gli ritirano la patente per guida in stato di ebbrezza: assolto perché "il suo corpo produce alcol"

La sera dell'8 marzo di quattro anni fa l'uomo era alla guida della sua auto quando ha incrociato due nutrie per strada. Con una manovra, il 55enne riesce a è riuscito a schivarne una, ma l'altra è finita sotto la ruota. L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito dentro un fosso. "Ha bloccato la ruota. Inoltre, a terra c'era anche della fanghiglia. Morale, sono finito dritto nel fosso con il muso della macchina. Ero incastrato, ero sveglio e terrorizzato. Ho cercato di spaccare il vetro davanti. Sono arrivati i vigili del fuoco, mi hanno tirato fuori", ha raccontato l'uomo al quotidiano. Il conducente era svenuto, si è risvegliato in ospedale.