Fugge da guerra e terremoto, 17enne sequestrata e violentata: 2 arresti

Il viaggio verso l'Italia

La 17enne era partita dalla Siria assieme alla famiglia che, dopo aver lasciato la Turchia, si era diretta verso i Paesi dell'Unione europea. La ragazza, con padre, madre, nonna e un fratello, durante il viaggio verso la Germania è finita nelle mani dei trafficanti che in Slovenia hanno diviso le donne dagli uomini. Le prime sono state abbandonate in un casolare a Reggio Emilia, i secondi in autostrada vicino a Udine. La 17enne è stata poi portata altrove e i familiari sono stati costretti a pagare un riscatto per la liberazione.