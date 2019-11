Gruppo Whatsapp per segnalare autovelox, 62 indagati ad Agrigento

Perde lo smartphone e mette nei guai l'intero gruppo Whatsapp "Uomini immiezzu a via" (in siciliano, "uomini in mezzo alla strada"). Dal ritrovamento casuale del cellulare di uno degli iscritti al gruppo, infatti, è partita l'indagine per la quale il pm della procura di Agrigento Paola Vetro ha notificato un avviso di conclusione dell'inchiesta a 62 indagati. Si tratta di uomini tra i 30 e i 40 anni, quasi tutti di Canicattì, autisti di ambulanze o camionisti, che erano stati denunciati per interruzione di pubblico servizio in concorso. Gli iscritti al gruppo si segnalavano la presenza di posti di blocco e di autovelox.