Lucca, l’autovelox da 10mila multe nei primi 45 giorni

Un autovelox da record. Quello che troneggia al km 365 sull’Aurelia Toscana, in provincia di Lucca e più precisamente a Pietrasanta più che un autovelox per dissuadere gli automobilisti dal premere sull'acceleratore è un vero e proprio multificio, come lo hanno definito i cittadini, stanchi di continuare a pagare multe: 10mila nei primi 45 giorni.



Sì, perché la strada statale su cui è posizionato è a scorrimento veloce, ma il limite fissato a 50 Km orari sembra fatto apposta per impoverirli quotidianamente. “Striscia la Notizia” ha contattato Mario Gatto della Globoconsumatori: “Sarebbe una strada da 90 all’ora, ma 70 andrebbe bene per la sicurezza e comunque a quell’autovelox manca l’omologazione”. Il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, risponde così: “Non l’abbiamo messo noi, è una direttiva di ANAS, abbiamo già chiesto il passaggio da 50 a 60”.