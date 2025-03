Gru si ribalta, un operaio di 55 anni muore in un cantiere ad Arezzo

Un operaio di 55 anni è morto in un cantiere edile nel centro di Arezzo. Alessandro Guerra, questo il nome della vittima, era all'opera per una ditta di Verghereto (Forlì-Cesena), appaltatrice di lavori commissionati dal Comune, e stava sistemando il muro di contenimento vicino a un'abitazione. Al momento dell’incidente era da solo e, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato sbalzato e poi travolto da una piccola gru. Sono subito arrivati mezzi e personale del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvarlo.