Grosseto, perito agrario abusivo: nasconde al fisco 600mila euro in sei anni
Denunciato dalla guardia di finanza, ha omesso le dichiarazioni dal 2019 al 2024, è stato denunciato anche per esercizio abusivo della professione
© Guardia di finanza
Un perito agrario evasore che ha nascosto al fisco ben 600mila euro. In sei anni. Ha omesso le dichiarazioni dal 2019 al 2024 è stato individuato dalla guardia di finanza di Grosseto che lo ha anche denunciato per esercizio abusivo della professione per imprese e privati.
Le indagini
Come spiega La Nazione, le indagini hanno accertato che il professionista non ha presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta dal 2019 al 2024, risultando di fatto evasore totale per cinque anni. Gli accertamenti hanno preso il via da una precedente indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla procura della repubblica di Grosseto e conclusa nell’ottobre scorso, che aveva portato alla luce un sistema di falsi contratti di locazione utilizzati per ottenere indebitamente il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno, soprattutto a favore di cittadini di origine bengalese.
Era sospeso dall'ordine dal 2021
Dagli accertamenti è poi emerso che l'uomo era sospeso dall’ordine già dal 2021. Ciononostante ha continuato a svolgere consulenza e assistenza tecnica per numerose imprese agricole. Tra l'altro per grandi somme: 600mila euro i redditi non dichiarati.