Grosseto, furto in un ristorante stellato: rubate bottiglie da migliaia di euro

Fino a tarda notte il proprietario Andrea Menichetti è stato impegnato nell'inventario e nel controllo delle scorte, per poter quantificare, almeno in parte, l'entità del furto. Mentre il servizio al piano di sopra è proseguito regolarmente, con i clienti intenti a cenare. La stima dei danni, che include sia il muro danneggiato che la preziosa cantina, è ancora in corso ma si aggira intorno agli 80mila euro. Una cifra non lontana dalla realtà, nella concreta ipotesi che i ladri abbiano selezionato le etichette più pregiate.