Green pass, Speranza: "Nelle ultime 24 ore scaricati 6,7 milioni di certificati"

Somministrate oltre 71 milioni di dosi - Dall'inizio della campagna sono state inoculate oltre 71 milioni di dosi secondo i dati del report settimanale del governo: siamo a 71.071.465 dosi somministrate, con un incremento nell'ultima settimana di 3.316.075. Da dicembre sono state consegnate 74.036.409 dosi, delle quali 2.700.165 negli ultimi sette giorni: nei frigoriferi delle Regioni a disposizione ci sono dunque poco meno di 3 milioni di dosi.

Personale scolastico, oltre 217mila non vaccinati - Tra il personale scolastico sono ancora 217.870 i soggetti che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, cioè il 14,87% del totale. La settimana scorsa i non vaccinati erano 220.605. Secondo i dati inoltre in cinque Regioni/Province autonome le persone ancora in attesa di una dose sono oltre il 30%: in Sicilia si arriva al 42,64%, in Liguria al 34,75%, in Sardegna al 33,11% e in Calabria al 30,96%.

Tra gli over 50 oltre 4,4 milioni senza neanche una dose - Tra gli italiani sopra i 50 anni oltre 4,4 milioni non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino anti-Covid. Gli over 80 ancora in attesa della prima dose sono 298.591 (il 6,56% del totale), mentre sono 657.717 (il 10,93%) quelli della fascia 70-79, e ancora 1.212.413 (il 16,05%) tra i 60 e i 69 anni. Infine, tra i 50 e i 59 attendono ancora una dose 2.257.514 persone, cioè il 23,39% del totale.