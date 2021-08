Green pass e scuola, il ministro dell'Università: "Vedremo se obbligare under 18 a vaccinarsi"

A poco più di un mese dall'inizio delle lezioni sulla scuola (e sull'università) - in presenza - si scatena una bufera . Tutta colpa del Green pass e dell'ultimo decreto legge sul tema, tra vaccini, obbligo e sanzioni. " Gli universitari devono vaccinarsi e dare l'esempio a tutta la società - afferma il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa. - Il prossimo anno gli esami saranno in presenza, ancora una volta gli atenei faranno da apripista: vedremo se obbligare gli under 18 ". Da un lato le ipotesi, dall'altro le certezze: le sanzioni per i prof senza Green pass . "Non è uno schiaffo al personale scolastico", assicura dal canto suo il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. E intanto spuntano multe fino a tremila euro per i presidi che non controllano .

"Universitari chiamati a dare il buon esempio" - "Le università sono formate da spazi molto variegati dove non è sempre possibile garantire le distanze. Ci sono le aule ma anche le biblioteche, le residenze per gli studenti, i campus. Abbiamo un milione e 800mila studenti fra i 19 e i 25 anni e quindi proprio a loro chiediamo di dare un esempio alla nostra società. Senza l'obbligo, il rientro non sarebbe avvenuto nella massima sicurezza", spiega il ministro Messa a La Stampa.

"Abbiamo potuto introdurre una misura come questa grazie al fatto che nelle università la didattica è mista, sia in presenza che a distanza, quindi garantire l'accesso negli spazi solo a chi ha il Green Pass permetterà comunque di non lasciare nessuno indietro, al contrario di quanto avviene a scuola", assicura.

"Contiamo sul fatto che gli studenti si vaccinino. In realtà spesso non è che non vogliano ma hanno priorità diverse. Speriamo che il Green pass all'università li convinca a fare questo che non è altro che un atto altruistico. Ancora una volta l'università fa da apripista", aggiunge.

"Noi ministri - conclude - ci siamo sentiti di arrivare fin qui e prevedere l'obbligo per gli studenti universitari in base alla situazione attuale della curva epidemiologica. Bisogna poi seguire l'evoluzione dell'epidemia e su quella base decidere se rivedere le misure adottate e estendere l'obbligo anche agli studenti al di sotto dei 18 anni".

Scuola, multe ai presidi che non controllano il Green pass - Le due pagine della bozza di decreto dedicate - Stando al decreto, il responsabile del controllo dei Green pass di insegnanti e amministrativi è il dirigente scolastico, che potrà nominare una persona dedicata: chi non porterà il certificato a scuola (e il preside che non farà i controlli) potrà essere multato con un'ammenda tra 400 e 3.000 euro. Raddoppiata di fronte a un comportamento reiterato.

Bianchi: il Green pass non è uno schiaffo al personale scolastico - "Ho appena incontrato i sindacati, che sono liberi di esprimere le loro posizioni. Ma il Green pass non è assolutamente uno schiaffo al personale della scuola e mi dispiace che qualcuno lo abbia interpretato così". A dirlo il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, in un'intervista a Il Corriere della Sera. Che spiega: "Il governo dice 'si riapre in presenza e in sicurezza' e chiede una grande azione collettiva. All'appuntamento con una misura che garantisce i più fragili arriviamo con una risposta straordinaria del personale della scuola, che al 90% ha aderito alla vaccinazione su base volontaria e che io ringrazio. Resta un 10%".

E alla domanda se sospendere dallo stipendio i docenti senza Green pass non sia una sanzione troppo dura, Bianchi risponde: "Chi ha problemi particolari di salute sarà escluso dal Green pass e chi non vuole vaccinarsi sarà invitato a fare il tampone". Quanto alle vaccinazioni nella fascia dai 12 ai 19 anni dice: "Abbiamo chiesto l'accelerazione della campagna vaccinale per i giovani e ottenuto dal commissario Figliuolo la rassicurazione che le dosi ci sono".