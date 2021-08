Scuola, stop stipendio a prof senza Green pass dopo 5 giorni di assenza

Tutto il personale della scuola e dell'università dovrà avere il Green pass per "garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza" durante le lezioni in presenza. E' quanto stabilisce il decreto varato dal Consiglio dei ministri, spiegando che "il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e, dal quinto giorno di assenza", il rapporto di lavoro viene sospeso, come anche lo stipendio.