Green pass, sequestrate 9 certificazioni false: c'è anche quella di Pippo Franco

I carabinieri del Nas, su richiesta della Procura di Roma, hanno sequestrato nove Green pass falsi . Tra questi c'è anche quello dell'attore Pippo Franco . L'attività rientra nell'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, per il reato di falso a carico di un medico di base e odontoiatra di Roma . Tra le certificazioni false anche quella destinata a un ex magistrato.

I Green pass sequestrati sono stati disattivati presso il database del ministero della Salute. In base a quanto si apprende, il documento sarebbe stato utilizzato da alcuni indagati anche per accedere in locali.

Il dottore è accusato di avere rilasciato certificazioni mediche relative a visite mai eseguite e di avere redatto in favore di alcuni assistiti, non vaccinati, documentazione certificata di avvenuta immunizzazione da Covid in modo da consentire, illecitamente, l'ottenimento del certificato verde.