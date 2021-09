Green pass, l'ad di Conad: "Dipendenti che non vogliono vaccinarsi in aspettativa non retribuita"

"Se i dipendenti non si vogliono vaccinare credo che la via più giusta sia quella di andare in aspettativa retribuita". Hanno sollevato molte polemiche queste parole dell’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese, intervistato ieri sera da Nicola Porro nella trasmissione di Rete 4 "Quarta Repubblica".

Pugliese si è detto favorevole all'introduzione dell'obbligo di Green pass per i lavoratori della sua azienda: "Non è concepibile che chi entra in un supermercato debba avere il Green Pass mentre chi lavora no - ha spiegato - non capisco per quale motivo io che sono vaccinato devo avere queste attenzione e poi devo invece correre il rischio di andare in un supermercato col dipendente che può non essere vaccinato. La mia libertà finisce dove inizia quella di qualcun altro".