Lavoro, Giorgetti: premi per chi investe in territori in crisi

Ansa

"Con il ministro del Lavoro abbiamo quasi definito una proposta che è sbagliato chiamare 'anti delocalizzazioni'. Occorre stabilire regole moderne per evitare chiusure". Così il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti al Tg2. "Basta contributi a chi scappa, vogliamo introdurre una premialità per quegli imprenditori che faranno investimenti in territori in crisi", ha aggiunto.