Green pass, esercenti esasperati dalle proteste: "Perdiamo il 30% degli incassi"

Gli esercenti non ce la fanno più, sono allo stremo dopo il 16esimo weekend di proteste dei no Vax, che ogni sabato mandano in tilt il traffico e bloccano le città. "Nel giorno in cui si lavora di più di tutta la settimana queste proteste disturbano l'attività" racconta un esercente a "Mattino Cinque".

"Perdiamo in media il 20-30% dell'incasso ogni sabato" sottolinea un'altra commerciante. Quattro mesi di proteste, sempre di sabato, stanno portando all'esasperazione chi cerca di ripartire dopo i lockdown e i due ultimi anni.

In molti si dicono preoccupati per l'aumento dei contagi registrati in città come Trieste e, soprattutto, in vista dllo shopping natalizio, che rischia di essere "limitato" dalle manifestazioni.