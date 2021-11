Green pass, Locatelli: "Manifestazioni al limite dell'ingiustificabile"

Ansa

Le manifestazioni no Green pass sono "difficilmente comprensibili per non dire al limite dell'ingiustificabile, soprattutto quando poi sfociano nelle violenze che qualche volta le hanno connotate". E' l'opinione del coordinatore del Cts e presidente del Css, Franco Locatelli. In riferimento alla certificazione verde ha aggiunto: "Di fatto tutto quello che è stato fatto in Italia è stato cercare di offrire le migliori condizioni di protezione".