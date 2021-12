Green pass e vaccini, richieste da record: il totale arriva a 98 milioni 

Ansa

Nuovo record per le richieste di Green pass: venerdì sono state 1.240.703 (tra tamponi, vaccinati e guariti). Aumentano le terze dosi: sempre venerdì sono stati 423.611 i richiami per un totale di quasi 8 milioni di italiani con la dose booster. In generale le dosi somministrate nel nostro Paese nelle ultime 24 ore sono state 486.599 (comprese 33.208 prime dosi e 29.780 seconde) portando il totale di vaccinazioni a quota 98 milioni (97.959.273).