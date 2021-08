Green pass al lavoro, in un'azienda a Longiano (FC) è obbligatorio 

Green pass obbligatorio per andare al lavoro o tampone ogni 72 ore addebitato in busta paga al costo di 25 euro. Lo ha deciso un'azienda di Longiano, in provincia di Forlì-Cesena. "Stasera Italia" ha raccolto le voci dei dipendenti che sulla questione restano divisi. "Se c'è un focolaio qui dentro, ci chiudono l'azienda e non lavora nessuno", dice un lavoratore mentre è durissimo il comunicato dei sindacati che sottolinea che "non c'è nessuna norma che autorizzi i datori di lavoro a prendere provvedimenti su questioni di salute pubblica. La procedura indicata viola le norme basilari della privacy con l'aggravante del costo del tampone tutto a carico dei dipendenti".

Inoltre l'azienda prevede che se il prelievo per il tampone obbligatorio verrà fatto dai dipendenti in orario lavorativo, quel giorno sarà considerato di ferie. "È inaccettabile in un posto di lavoro", dichiara il segretario generale FISASCAT Romagna. I sindacati hanno chiesto un tavolo urgente, ma al momento l'azienda resta ferma sulla sua decisione.