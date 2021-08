Nelle farmacie è boom di richieste di test antigenici per ottenere il Green pass valido 48 ore da parte di famiglie con bambini e ragazzi, pronte a partire per le vacanze. Gli associati a Federfarma indicano che il forte aumento dell'afflusso ha avuto inizio qualche giorno prima di Ferragosto. La domanda è cresciuta sia nelle città sia nei luoghi di vacanza.

"Purtroppo questo significa che tanta gente non è ancora vaccinata", ha commentato Nicola Stabile, ex presidente di Ferderfarma Campania, aggiungendo che per esempio "a Capri le persone chiedono il test per poter accedere ai locali della movida e ai ristoranti".

Al momento nessun vaccino è stato autorizzato al di sotto dei 12 anni, quindi per quella fascia di età gli unici modi per ottenere il Green pass sono risultare negativi a un tampone o essere guariti dal Covid.