Sono 7.162 i nuovi casi di coronavirus su 226.423 tamponi, per un tasso di positività che sale al 3,1% (+0,9%). I dati del ministero della Salute registrano inoltre 69 decessi nelle ultime 24 ore e 7.424 guariti. Crescono ancora i ricoveri: 87 in più nei reparti ordinari e 19 in più nelle terapie intensive. Per la prima volta dal 15 luglio, diminuiscono gli attualmente positivi: 128.782 in tutto, cioè 334 in meno.