Il campo profughi di Moria, sull’isola di Lesbo in Grecia, potrebbe ospitare al massimo 4mila richiedenti asilo. In reltà nel perimetro designato vivono circa 12mila migranti. Il resto si arrangia nei dintorni, in tendopoli che non consentono di accedere a condizioni igieniche dignitose. Per i bambini arriva l’appello di Medici Senza Frontiere alle telecamere di "Striscia la Notizia": “Siano trasferiti in strutture adeguate”



Qui ogni momento della giornata è un inferno: per mangiare bisogna fare tre ore di fila e per andare in bagno di notte c’è da percorrere una lunga strada fino ai bagni. Gli animi si surriscaldano facilmente e le risse sono all’ordine del giorno.