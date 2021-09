Gratta e Vinci rubato, l'appello dei figli del tabaccaio: “Signora, festeggiamo insieme questa vincita?” 

"Signora, festeggiamo insieme questa vincita?". È l'appello dei figli del tabaccaio di Napoli accusato di aver rubato ad una signora un Gratta e Vinci da 500mila euro. L'uomo che prima ha tentato la fuga adesso ha confessato e chiede perdono all'anziana derubata e a tutti coloro coinvolti in questa vicenda. I figli, però, a "Pomeriggio Cinque" ribadiscono la loro estraneità ai fatti. "Siamo tre fratelli. Siamo distrutti, subiamo attacchi mediatici per una cosa che non ci appartiene - fa sapere la figlia di Gaetano Scutellaro che aggiunge - con nostro padre non abbiamo rapporti da tempo. Siamo persone oneste che lavorano, stanno mettendo a repentaglio le nostre attività commerciali".

Sulla questione è intervenuto anche l'altro fratello che oltre a invitare la signora derubata a festeggiare insieme la vincita, ha esortato anche la federazione dei tabaccai al fine di chiedere solidarietà in questa vicenda che li vedrebbe coinvolti a causa del padre.