Gratta e vinci rubato, l'avvocato del tabaccaio: "E' pentito, ha chiesto scusa in lacrime"

Ansa

Gaetano Scutellaro, il tabaccaio 57enne in carcere con l'accusa di avere sottratto un Gratta e vinci da mezzo milione di euro a un'anziana a Napoli, "ha capito di avere sbagliato, è pentito e si è scusato con tutti per quello che ha fatto". A riferirlo è il suo legale, che ha raccontato anche di come l'uomo abbia "chiesto perdono in lacrime all'anziana signora". Scutellaro è accusato anche di un tentativo di estorsione ai danni della donna.