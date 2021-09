Gratta e Vinci conteso, il figlio del tabaccaio: "Prendo le distanze da mio padre"

"Prendo le distanze dalla vicenda". Con queste parole il figlio di Gaetano Scutellaro, il tabaccaio di Napoli accusato di aver rubato ad una signora un Gratta e Vinci da 500mila euro, prende le distanze dal padre. "I miei figli sono stati attacati sui social - spiega l'uomo ai microfoni di "Pomeriggio Cinque" - un bambino di dieci anni è stato offeso con insulti".

"Tutto quello che è stato detto su di noi, come per esempio che abbiamo provato a contattare la signora, non è vero", continua il figlio del tabaccaio che conclude: "La magistatura sta facendo le sue indagini, noi non risponderemo più a domande. Per favore lasciateci lavorare".