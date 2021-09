Gratta e Vinci conteso, la figlia del tabaccaio: "Non lo abbiamo più sentito"

"Sono una persona onesta, lavoro da una vita". A "Morning News", Paola Scutellaro prende le distanze dal gesto del padre, il tabaccaio di Napoli Gaetano Scutellaro, accusato di aver rubato ad una anziana un Gratta e Vinci da 500mila euro tentando di fuggire alle Canarie.







Dalla sua tabaccheria, la figlia di Scutellaro conferma che quella del padre è stata un'azione in solitaria: "Non so niente, non lo abbiamo più sentito". Il vero timore, ora, è quello di non poter più lavorare: "Temiamo che la licenza sia sospesa". intanto, l'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia perché accusato di furto pluriaggravato e tentata estorsione. Intanto i carabinieri sono riusciti a recuperare il biglietto vincente in una banca di Latina.