Grandinata a Milano: strade e piazze imbiancate nel giorno dello sciopero dei mezzi

Ad accompagnare la grandinata anche un forte vento, come era stato annunciato in precedenza dal Centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali della Regione Lombardia, che aveva emanato un'allerta gialla per vento forte a Milano a partire dalle 6 di venerdì mattina e per tutta la giornata. L'intensa precipitazione è arrivata nel capoluogo lombardo mentre nel Centro Italia il maltempo sta provocando alluvioni e allagamenti con gravi danni al territorio e agli abitanti.