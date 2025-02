Cecina (Livorno), sottopasso allagato: agenti si tuffano e salvano un anziano | Frana sulle auto a San Miniato (Pisa)

La grande ondata di maltempo in Toscana ha provocato la piena di diversi fiumi. Una delle più imponenti ha riguardato la zona di Cecina (Livorno), dove sono stati segnalati allagamenti. In un sottopasso invaso dall'acqua piovana, un anziano a bordo della sua auto in compagnia del cane è stato salvato da due agenti della polizia municipale, che si sono tuffati per recuperarlo. L'uomo aveva ignorato le transenne che impedivano l'accesso, rimanendo bloccato nell'acqua alta.