Maltempo, piogge e allagamenti a Chiavari e a Firenze

Nelle ultime 24-36 ore si sono registrate precipitazioni molto abbondanti sul centro levante della Liguria. Questi fenomeni hanno determinato il passaggio di un picco di piena importante del fiume Entella, associato a locali esondazioni nella zona della foce del torrente dove attualmente i livelli sono in progressiva lenta discesa. Sui fiumi Magra e Vara il picco di piena è già transitato nelle sezioni di monte, dove i livelli sono in lenta e graduale diminuzione, e transiterà nella sezione di foce nel corso della mattinata, dove non sono previste criticità rilevanti. Arpal non prevede ulteriori precipitazioni diffuse e di rilievo: per questo ha anticipato la chiusura dell'allerta rossa sul Levante per passare a quella arancione fino alle ore 12 mentre continua il monitoraggio della zona della foce. L'allerta gialla proseguirà fino alle 15 sul Levante ligure. Permangono venti meridionali di burrasca sul Ponente e sul Levante Ligure con raffiche fino a 80-90 km/h sui capi più esposti a libeccio e oltre 100-120 km/h sui crinali appenninici. Nelle prossime ore, il moto ondoso tenderà ad aumentare fino a molto agitato con mareggiate intense di libeccio, specie sul Levante ligure e sulla parte orientale del centro.