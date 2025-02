Lite in un bar nel Goriziano, tre persone accoltellate: una ragazza è grave

In un bar di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) un uomo ha accoltellato tre persone, ferendo con un coltello in maniera grave una ragazza e in modo più leggero due giovani. L'autore del gesto è fuggito e viene cercato dai carabinieri. La ragazza è stata soccorsa e portata a Trieste, dove è ricoverata all'ospedale di Cattinara.