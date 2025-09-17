Global Sumud Flotilla, Lorenzo D'Agostino: "Cerchiamo di mantenere il canale umanitario aperto"

In collegamento con "È Sempre Cartabianca" il giornalista Lorenzo D'Agostino, a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, racconta la situazione. "Siamo in acque internazionali, all'altezza più o meno di Agrigento, si vedono già all'orizzonte le luci della Sicilia. Mi sono imbarcato circa tre settimane fa e già domani pensiamo di incrociare la flotta italiana. Contiamo di arrivare nelle acque di Gaza tra circa nove giorni di navigazione" spiega.