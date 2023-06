Giulia Tramontano, una raccolta fondi in suo nome per supportare la famiglia

"L'importo sarà in parte devoluto all'associazione Penelope (associazione delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, ndr), che ha curato il caso di Giulia Tramontano. Sarà inoltre impiegato per coprire eventuali costi aggiuntivi che il caso potrebbe richiedere e per sostenere iniziative antiviolenza sul territorio italiano. Tutti i contributori saranno informati dettagliatamente su come vengono spese le loro donazioni. Grazie in anticipo per la vostra generosità", continuano gli organizzatori della raccolta fondi.

I ringraziamenti di Chiara Tramontano e il messaggio per la sorella - "Sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano. È difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi. Ma ti guardo in questa foto e penso a quanto Thiago ti potesse somigliare. Avrebbe preso i tuoi occhi, questi occhi mi tormenteranno per sempre. Non potrebbe esserci immagine più bella per questa raccolta fondi. Questa foto esprime tutta la tua bontà d'animo e tenerezza, la stessa che ha guidato l'apertura di questa bella iniziativa. Grazie ai miei amici, colleghi dell'Istituto Italiano di Tecnologia e a tutti coloro che stanno supportando questa iniziativa in ricordo della mia bellissima e insostituibile sorella maggiore Giulia", ha scritto Chiara Tramontano su Instagram come didascalia a corredo di uno screenshot della raccolta fondi.