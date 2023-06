Giulia Tramontano, i familiari portano i fiori dove è stato trovato il corpo

I familiari di Giulia Tramontano sono arrivati in via Monte Rosa a Senago (Milano) per lasciare dei fiori nei pressi del luogo in cui è stato trovato il corpo della donna, nascosto dietro alcuni box.

A deporre fiori anche il fratello della 29enne, Mario. Accanto a un peluche di Tigro e ai vari bouquet portati da amici e conoscenti, spicca quello della famiglia, composto di fiori rosa e bianchi. "Per sempre nei nostri cuori - si legge sul bigliettino lasciato -, mamma, papà, Chiara, Mario". E l'intestazione "per Giulia e Thiago", probabilmente il nome che la donna aveva scelto per il suo bambino.