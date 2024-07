Giulia Latorre (figlia del marò) chiede la mano alla collega poliziotta

Un picchetto di agenti in divisa, rose gialle a incorniciare la scena, una poliziotta in ginocchio che chiede la mano alla collega offrendole un anello. Così Giulia Latorre, la figlia del marò Massimiliano, detenuto per anni in India, ha chiesto alla compagna Rosy Grano di sposarla. Il più tradizionale dei modi ma anche il più emozionante, circondate dall'affetto dei colleghi. La risposta? Un emozionato sì della 26enne fresca di promozione a viceispettore di polizia.