Giulia e Chiara, un'amicizia speciale: l'incidente, la gamba persa e la laurea insieme dopo 4 anni

L'incidente - Giulia oggi ha 22 anni ma l'abbiamo iniziata a conoscere quando ne aveva 18. Nella notte fra il 30 e il 31 luglio del 2020 era seduta su un muretto accanto alla sua amica diciassettenne Chiara, a Cava de’ Tirreni, Salerno. Chiacchieravano quando il rombo di un’auto irruppe sulla scena: Giulia capì al volo che quell’auto non avrebbe frenato, diede uno spintone a Chiara per evitare l’impatto ma non fece in tempo a mettere in salvo se stessa. Si svegliò in ospedale con la gamba sinistra amputata all’altezza della coscia e quello fu il giorno zero da cui ripartire. Con Chiara al suo fianco, come sempre. L’amica avviò per le sue cure una raccolta fondi, la storia della loro amicizia e del gesto di generosità di Giulia arrivò al Quirinale, dove Sergio Mattarella la nominò Alfiere della Repubblica.