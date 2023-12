Omicidio Cecchettin, la laurea in memoria di Giulia sarà consegnata il 2 febbraio alla famiglia

Bernini: "Siamo tutti coinvolti nel contrasto alla violenza contro le donne"

"Il Senato Accademico di Padova ha approvato la delibera che le conferisce il titolo alla memoria. Questo non riempie l’enorme vuoto che la sua tragedia ha lasciato nella famiglia, nella comunità e in tutti noi. La laurea sarà sua, l’ha guadagnata, le mancava solo la discussione e siamo profondamente onorati e grati alla famiglia per averci permesso di darle il riconoscimento che le spetta di diritto. Educhiamo i nostri ragazzi al rispetto. Educhiamoli ai sentimenti. Per il contrasto alla violenza contro le donne siamo tutti coinvolti. Non c’è altra strada. Grazie al papà, alla sorella e al fratello di Giulia per l'impegno e le parole che in queste settimane stanno spendendo per la comunità". Questo il commento del ministro dell’Università Annamaria Bernini su X, che già subito dopo la notizia del delitto della giovane studentessa aveva dichiarato: "Giulia sarà dottore in ingegneria, lo merita".