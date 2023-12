Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha incontrato i genitori in carcere

I genitori di Filippo Turetta, reo confesso per l'omicidio di Giulia Cecchettin, si sono recati nel carcere Montorio di Verona per incontrare il figlio.

La visita - la prima dopo il delitto - è durata circa un'ora. Il giovane ha abbracciato il padre e la madre ringraziandoli per essere andati a trovarlo. Più volte aveva chiesto di poterli vedere ma i due qualche giorno fa avevano rinunciato al colloquio. Il 21enne è reduce dall'interrogatorio fiume, nel quale a proposito del delitto della ragazza ha dichiarato: "Mi è scattato qualcosa in testa, la volevo solo per me".