Giulia Cecchettin, i funerali saranno martedì 5 dicembre a Padova

Turetta al pm: "La volevo per me, omicidio terribile"

Nell'interrogatorio di nove ore davanti al pm, Filippo Turetta avrebbe affermato, come nelle dichiarazioni spontanee al gip, di voler "pagare e scontare la pena per le mie responsabilità di un omicidio terribile". Il senso delle parole del 21enne è questo: "L'amavo, la volevo per me, non accettavo che fosse finita".