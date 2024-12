Giubileo 2025, tutte le strade portano a Roma: 32 milioni di pellegrini in arrivo

La Porta Santa in San Pietro è aperta, e solo nelle prime ore sono stati decine di migliaia i fedeli che l'hanno attraversata: ma nulla rispetto alle stime che sono state fatte sugli arrivi dei pellegrini per l'Anno Santo. In aereo, in treno, in auto ma anche a piedi dagli antichi cammini giubilari come la via Francigena o quella Carolingia, saranno oltre 32 milioni e arriveranno da tutto il mondo.