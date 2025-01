Prima udienza giubilare per il Papa: "La parola di questo Anno Santo è ricominciare"

Papa Francesco è arrivato nell'Aula Paolo VI per la prima udienza giubilare di questo Anno Santo 2025: "Ricominciare, questa è la parola: ricominciare. Non dimenticatevi di questo". "Iniziamo questa mattina le udienze giubilari del sabato, che vogliono idealmente accogliere e abbracciare tutti coloro che da ogni parte del mondo vengono a cercare un nuovo inizio. Il Giubileo, infatti, è un nuovo inizio - ha sottolineato Papa Francesco -, la possibilità per tutti di ripartire da Dio". "Con il Giubileo si comincia una nuova vita, una nuova tappa". "In questi sabati vorrei evidenziare, di volta in volta, qualche aspetto della speranza", ha annunciato il Pontefice.