Giovanni Toti, la difesa chiede la revoca dei domiciliari

L'avvocato Stefano Savi ha depositato la richiesta di revoca dei domiciliari per Giovanni Toti. Il presidente della Regione liguria si trova agli arresti dal 7 maggio nella sua casa di Ameglia (La Spezia). "Senza entrare nel merito della vicenda e delle ragioni della misura cautelare - scrive Savi in una nota -, riteniamo che, in ogni caso, oggi vi siano le condizioni per la revoca della misura, o, in subordine, per una sua attenuazione. Quanto al rischio di reiterazione del reato, la celebrazione della tornata elettorale supera una delle motivazioni addotte per la misura cautelare".