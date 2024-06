Il documento "esprimeva la sfiducia nei confronti del presidente Giovanni Toti che dal 7 maggio, in seguito ad una inchiesta, si trova agli arresti domiciliari ed è sostituito ad interim dal vicepresidente Alessandro Piana. Nel documento - si rileva, oltre alle valutazioni di natura politica, che la situazione determinerebbe il blocco, nei fatti, dell'attività amministrativa ed istituzionale della Regione in quanto, in tale contesto e per la tutela dell'Ente, anche gli uffici regionali adotterebbero ulteriore prudenza nella valutazione delle singole procedure, con ritardi nell'ordinaria attività amministrativa e gestionale. Di qui la valutazione del necessario scioglimento del Consiglio regionale per arrivare a nuove elezioni".