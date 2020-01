Giornata mondiale dell’educazione, Lapo Elkann: "Non seguite il mio esempio"

Un tweet per testimoniare la sua esperienza e un invito ai giovani. Così Lapo Elkann celebra la Giornata mondiale dell’educazione. "Io non sono stato uno studente modello. Ho avuto il privilegio di avere mentori come mio nonno, Kissinger, Marchionne... A tutti però dico NON SEGUITE IL MIO ESEMPIO (in maiuscolo nel testo): la scuola prima e l’università poi sono fondamentali per costruire il proprio futuro", scrive il rampollo di casa Agnelli.